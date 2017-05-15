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Китайские хакеры атаковали остановивший распространение вируса WannaCry домен

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Хакеры из Китая попытались захватить домен, который помог заблокировать распространение вируса WannaCry, пишет в воскресенье Independent. Об этом сообщил британский программист, известный в твиттере под ником @MalwareTechBlog: именно он зарегистрировал этот домен, приостановив действие нескольких модификаций вируса.

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Атака оказалась безуспешной, сообщает издание. В "Лаборатории Касперского" считают, что за попыткой взлома вряд ли стоят сами создатели WannaCry. Им было бы проще не захватывать занятый домен, а написать новый вариант вируса с небольшими изменениями.

Специалисты по кибербезопасности предположили, что хакеры хотели узнать число пострадавших от вируса. По другой версии, злоумышленники собирались присвоить себе домен, остановивший распространение WannaCry, чтобы приобщиться к славе его владельца.

Вирус-вымогатель заблокировал файлы на десятках тысяч компьютеров по всему миру 12 мая. Для разблокировки требуется выкуп от $200 до $600. 13 мая @MalwareTechBlog воспользовался лазейкой, которую оставили сами создатели вируса: зарегистрировал домен-"выключатель", который приостановил распространение червя.

Теги: Китай, WannaCry
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