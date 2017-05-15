Президент Microsoft рассказал о связи разработок АНБ с недавней кибератакой

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент и главный юрисконсульт Microsoft Брэд Смит высказался резко против сбора данных об уязвимостях операционных систем разведуправлениями и властями различных стран, в первую очередь, Агентством национальной безопасности (АНБ) США.

В своем блоге он связал распространение вируса-вымогателя WannaCry с кражей данных о таких слабых местах у АНБ.

"Ранее мы уже видели, как данные об уязвимостях, которые собирало ЦРУ, становились известными благодаря WikiLeaks. Сейчас украденные у АНБ данные об уязвимостях создали проблемы для пользователей по всему миру", - написал Смит.

Если провести параллель с обычным оружием, то эквивалентным сценарием в данном случае стала бы кража ракет "Томагавк" у армии США, считает он.

По его словам, власти должны не накапливать данные об уязвимостях, а передавать их разработчикам, чтобы они могли устранять эти уязвимости и повышать безопасность компьютерных сетей. Глобальная кибератака демонстрирует "непреднамеренную, но разрушительную связь между двумя наиболее серьезными формами киберугроз современного мира - действиями государств и организованной преступности", утверждает Смит.

Программа-вымогатель WannaCry заблокировала не менее 200 тыс. компьютеров в 150 странах (данные Европола). WannaCry шифрует файлы пользователя, после чего их становится невозможно использовать. Для разблокировки от жертв требуют выкуп от $200 до $600, который следует перевести на указанные счета в биткойнах. В России вирус атаковал Сбербанк, "Мегафон" и МВД.

Для атаки была использована модифицированная программа EternalBlue, которую группа хакеров The Shadow Brokers украла у хакеров из Equation Group. В WikiLeaks писали, что Equation Group связана с АНБ.

По словам директора Европола Роба Уэйнрайта, новая волна заражений может начаться с 15 мая.