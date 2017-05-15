Спецпредставитель Трампа объявил о начале финальной стадии битвы за Мосул

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Битва за иракский Мосул вступает в завершающую стадию, заявил в понедельник спецпредставитель президента США по вопросам взаимодействия с другими странами в борьбе с запрещенной в РФ террористической группировкой "Исламское государство" Бретт Макгурк.

В интервью агентству Associated Press Макгурк, который находится с визитом в Ираке, сказал, что иракские силы "наносят полное поражение" ИГИЛ в одном из самых сложных городских сражений со времени Второй мировой войны.

Иракские войска при поддержке курдских ополченцев и возглавляемой США международной коалиции в октябре прошлого года начали операцию по освобождению Мосула - последнего и главного оплота ИГИЛ в Ираке.

К январю правительственные войска очистили от террористов восточную часть города и с февраля начали операцию по освобождению западных кварталов огорода.

Макгурк прибыл в Ирак спустя неделю после того, как правительственные силы возобновили наступление в северо-западной части Мосула с целью окружения старого города - исторической части, где, как полагают, террористы удерживают в заложниках более 200 тыс гражданских лиц.

По данным курдского спутникового телеканала "Рудау", под контролем ИГИЛ осталось порядка 10% Мосула.