Трамп изменил тактику ведения боя с ИГ

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп внес изменения в тактику ведения борьбы с ИГИЛ (ИГ, запрещена в РФ) и сделал ее более эффективной, считает министр обороны США Джеймс Мэттис.

"После того как президент Трамп проанализировал добытые нами сведения, произошли два ключевых изменения. Во-первых, он наделил достаточными полномочиями (Пентагон) решительно и своевременно действовать против уязвимых сторон противника. Во-вторых, он распорядился осуществить смену тактики. Вместо того, чтобы вытеснять террористов ИГ из безопасных зон в ходе изнурительных боев, окружать врага в его укреплениях, - именно так мы сможем уничтожить ИГ", - сказал он в пятницу на пресс-конференции в Пентагоне.

По его словам, "это сделано для того, чтобы воспрепятствовать возвращению домой боевиков, приехавших из-за границы".

"Я хочу подчеркнуть, что нет изменений в формах нашего сотрудничества", - отметил глава Пентагона.

При этом Мэттис сообщил, что "бывает необходимость входить в населенные районы, чтобы освободить их от власти самопровозглашенного халифата, несмотря на то, что ИГ намеренно подвергает опасности жизни невинных людей, не разрешая им эвакуироваться".

"И мы продолжаем прилагать все возможные усилия для защиты невинных лиц", - подчеркнул министр.

Он пояснил, что "коалиция из 65 стран, а также Интерпол, ЕС и Лига арабских государств объединились для обмена данными, направлением военных контингентов и финансовых средств для ведения борьбы, и что не менее важно, для поствоенного восстановления".

"Госсекретарь Тиллерсон, Бретт МакГурк (спецпредставитель США в антитеррористической коалиции - ИФ) и их коллеги по коалиции больше сосредоточили свои усилия на том, как восстановить регион от хищнического разграбления со стороны ИГ, после того как мы освободим регион". - подчеркнул Мэттис.