Порошенко поставит вопрос о продлении санкций ЕС против России на год

Он также намерен провести консультации с G7 относительно ситуации в Донбассе

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко вновь сообщил, что будет инициировать продление Евросоюзом санкций против России не на 6, а на 12 месяцев.

"Я буду ставить вопрос о продлении санкций не на 6, а на 12 месяцев, мы будем делать все, чтобы все больше мотивировать Россию прийти за стол переговоров, выполнить Минск", - сказал Порошенко в ходе включения с Мальты на телеканале ictv.

Он также сообщил, что собирается в ближайшее время провести консультации с лидерами стран Большой семерки (G-7) относительно ситуации на Донбассе.

"Мы решительно проводим реформы внутри страны, внешне - я собираюсь в ближайшее время провести консультации с лидерами Большой семерки", - сказал он в ходе включения с Мальты.

Он сообщил, что начнет эти консультации с визита в Германию 20 мая, где проведет переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. "Сегодня у нее состоялась встреча с новым президентом Франции Макроном, и мы будем очень тщательно обсуждать координацию наших действий. Также запланированы телефонные разговоры и встречи с другими лидерами Большой семерки", - сказал Порошенко.