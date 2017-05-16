СБ ООН решительно осудил ракетный пуск Северной Кореи

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Совет безопасности ООН принял заявление, в котором решительно осудил новый пуск баллистической ракеты, осуществленный в воскресенье КНДР, а также предупредил о возможных мерах противодействия дальнейшим испытаниям.

В документе, единогласно принятом по инициативе Китая, подчеркивается, что КНДР должна "отказаться от дальнейших ядерных испытаний и испытаний баллистических ракет", как того требуют соответствующие резолюции СБ ООН, а также прекратить демонстрировать "в высшей степени дестабилизирующее поведение".

В противном случае Совет будет вынужден принять дальнейшие меры, в том числе ужесточить санкции, которые уже наложены на Пхеньян.

Члены Совбеза также отметили необходимость поддержания мира и стабильности в Северо-Восточной Азии политическими и дипломатическими средствами, призвав Северную Корею "продемонстрировать искренность в вопросах денуклеаризации".

Как сообщалось, во вторник СБ ООН по инициативе США, Японии и Южной Кореи проведет экстренное заседание в связи с новым северокорейским ракетным испытанием. Заседание пройдет в закрытом режиме. Как считают наблюдатели, на нем инициаторы его проведения предложат одобрить дальнейшие санкции против Пхеньяна.

Северная Корея в воскресенье произвела пуск баллистической ракеты средней дальности. Она пролетела около 700 км и упала в акватории Японского моря.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи, был осуществлен "пуск недавно разработанной стратегической баллистической ракеты средней дальности Хвасон-12", которая "способна нести крупную тяжелую ядерную боеголовку".