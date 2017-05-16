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США подготовили проект резолюции СБ ООН с допсанкциями в отношении КНДР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - США подготовили проект резолюции для рассмотрения в Совете Безопасности ООН, предполагающий введение новых жестких ограничительных мер в отношении КНДР, сообщил "Интерфаксу" источник во всемирной организации.

"Американская сторона подготовила проект резолюции, с ним уже ознакомился ряд стран-членов Совбеза", - сказал источник.

По его словам, проект резолюции предусматривает ужесточение существующих санкций в отношении Пхеньяна и введение новых ограничений.

Собеседник агентства не уточнил, о каких именно санкционных мерах идет речь, но отметил, что это предложение соотносится с теми инициативами, с которыми ранее выступали представители американской администрации. В частности, речь может идти об ограничениях в области торговли и авиаперевозок.

Теги: США, СБ ООН, КНДР
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