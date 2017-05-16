Песков назвал ерундой сообщения о передаче Трампом Лаврову секретной информации

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сообщения американских СМИ о том, что президент этой страны Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал ему якобы секретные данные об ИГ (запрещена в РФ) являются ерундой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас это не тема, это очередная ерунда, и мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде", - сказал он журналистам во вторник.

"Здесь нет темы ни для опровержения, ни для подтверждения", - добавил Песков.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что президент США Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГ. В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ".

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.

Со своей стороны госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не обсуждал во время своей встречи с главой МИД РФ Лавровым разведывательные источники и методы, а также ведение военных операций.

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - говорилось в заявлении Тиллерсона, распространенном в понедельник.

Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации".