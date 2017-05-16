Главные новости
В РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоВ РоссииУкраина ввела санкции против российских СМИ и IT-компанийВ миреТурция предупредила об угрозе атак ИГ на российские военные корабли
В России

Песков назвал ерундой сообщения о передаче Трампом Лаврову секретной информации

Есть обновление от 14:31

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Сообщения американских СМИ о том, что президент этой страны Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал ему якобы секретные данные об ИГ (запрещена в РФ) являются ерундой, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Для нас это не тема, это очередная ерунда, и мы вообще не хотим иметь отношения к этой ерунде", - сказал он журналистам во вторник.

"Здесь нет темы ни для опровержения, ни для подтверждения", - добавил Песков.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что президент США Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГ. В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ".

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.

Со своей стороны госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не обсуждал во время своей встречи с главой МИД РФ Лавровым разведывательные источники и методы, а также ведение военных операций.

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - говорилось в заявлении Тиллерсона, распространенном в понедельник.

Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации".

Теги: РФ, США
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В России
Из-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшего
В результате взрыва газа 16 квартир были полностью разрушеныПодробнее
Число жертв взрыва в доме в Волгограде возросло до двух человекЧисло жертв взрыва в доме в Волгограде возросло до двух человек
По предварительным данным, причиной взрыва, который привел к обрушению подъезда, стало нарушение техники безопасности при проведении газовых работПодробнее
В МИД РФ назвали очередным фейком передачу Трампом секретных данных ЛавровуВ МИД РФ назвали очередным фейком передачу Трампом секретных данных Лаврову
Американские чиновники утверждают, что Трамп поставил под угрозу важнейший источник информации об ИГПодробнее
Украина ввела санкции против российских СМИ и IT-компанийУкраина ввела санкции против российских СМИ и IT-компаний
В обновленном санкционном списке значатся, в частности, "Яндекс", ABBYY, "1С" , "Мэйл.Ру", "ВКонтакте", "РЕН ТВ", "НТВ ПЛЮС", РБК, ТНТ и другиеПодробнее
В Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к TelegramВ Роскомнадзоре назвали слухами сообщения о требованиях к Telegram
Ранее "Ведомости" сообщили, что ведомство потребовало предоставить данные для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информацииПодробнее
"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry"Лаборатория Касперского" подтвердила северокорейский след у вируса WannaCry
По мнению экспертов по кибербезопасности, у вируса-вымогателя имеется сходство с кодом хакеров LazarusПодробнее
СМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религииСМИ узнали о появлении в Госдуме совета по культуре и религии
Структура займется вопросами "морального климата в обществе"Подробнее
Суд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦСуд подтвердил отказ рассматривать иск противников передачи Исаакия РПЦ
Ранее в различные суды Петербурга подавались иски о признании незаконным распоряжения, касающегося передачи Исаакиевского собораПодробнее
В "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCryВ "Лаборатории Касперского" заявили о двух новых модификациях вируса WannaCry
По мнению сотрудников IT-компании, новые версии создали не авторы оригинального вируса-вымогателяПодробнее
"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности"Левада-центр" оспорил норму о приравнивании социсследований к политической деятельности
Аналитический Центр обжаловал в Конституционном суде поправки в закон об НКО-"иноагентах", внесенные в июне 2016 годаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 15 мая6 фото
15 мая
Фотохроника 15 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве7 фото
14 мая
Митинг по вопросу реновации в Москве
Лучшие фото недели10 фото
12 мая
Лучшие фото недели
Все фотогалереи
Цитата дня

Если вы занимаетесь блокировкой массового популярного ресурса, то вы дискредитируете власть

Алексей Волин о блокировке российских соцсетей на Украине

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииИз-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшегоВ РоссииУкраина ввела санкции против российских СМИ и IT-компанийВ миреТурция предупредила об угрозе атак ИГ на российские военные кораблиВ миреТрамп объяснил решение поделиться с Лавровым информацией 
В Саудовской Аравии подтвердили ущерб для правительственных компьютеров от WannaCry
Губернатор Волгоградской области назвал причину взрыва в жилом доме
Белоруссия одержала вторую победу на ЧМ по хоккею
По факту обрушения подъезда дома в Волгограде возбуждено уголовное дело
Турция предупредила об угрозе атак ИГ на российские военные корабли
Гендиректор Единой лиги ВТБ назвала невозможным введение в клубах потолка зарплат
В Крыму пожаловались на демпинг со стороны турецких отелей
Калужский завод Volvo с июня увеличит ежедневный выпуск грузовиков на треть
Ройзман будет участвовать в выборах губернатора Свердловской области от "Яблока"
В Белоруссии с седьмого раза зарегистрировали движение "Говори правду"
Медведев пообещал повысить МРОТ до прожиточного минимума за два года
Из-под завалов разрушенного подъезда в Волгограде извлекли третьего погибшего
В Петербурге водитель отомстил школьнику за показания о ДТП выстрелом в его брата
Интернет-ассоциация Украины не нашла способа блокировать санкционные сайты
Суд оправдал организатора митинга оппозиции 26 марта в Самаре
Федун выразил надежду на выход "Спартака" в полуфинал ЛЧ
Трамп объяснил решение поделиться с Лавровым данными на встрече в Белом доме
Британский "болотный убийца детей" умер в возрасте 79 лет в психбольнице
КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2017 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
Главная
В России В мире Экономика Спорт Культура Москва
Все новости Все сюжеты Все фотогалереи