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В МИД РФ назвали очередным фейком передачу Трампом секретных данных Лаврову

Американские чиновники утверждают, что Трамп поставил под угрозу важнейший источник информации об ИГ

В МИД РФ назвали очередным фейком передачу Трампом секретных данных Лаврову
Фото: Reuters

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В МИД РФ назвали очередным фейком информацию о том, что президент США Дональд Трамп на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым передал якобы секретные данные об ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ) в Сирии, полученные, в частности, американской разведкой.

"Напоминаю, что 11 мая я предупреждала: американские СМИ через пару дней, видимо, планировали выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа. Правда, задумка состояла еще и в том, чтобы разукрасить ее не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности", - написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в фейсбуке.

"Но эту часть плана информационной кампании мы разрушили, опубликовав фотографии так, как это положено по всем законам профессиональной этики", -заявила Захарова.

Накануне газета The Washington Post сообщила, что президент США Трамп в ходе встречи с главой МИД РФ Лавровым раскрыл "высоко секретную информацию", касающуюся ИГ. В сообщении со ссылкой на действующего и бывшего чиновника администрации США утверждается, что это "поставило под угрозу важнейший источник информации об ИГ".

Как утверждается в публикации, раскрытая информация была настолько чувствительна, что ее детали не разглашались даже союзникам, а также циркуляция этой информации была ограничена внутри правительства США.

Со своей стороны госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Трамп не обсуждал во время своей встречи с главой МИД РФ Лавровым разведывательные источники и методы, а также ведение военных операций.

"Во время встречи президента Трампа с министром иностранных дел Лавровым обсуждался широкий круг вопросов, среди которых были общие усилия и угрозы в том, что касается борьбы с терроризмом. Во время этого обмена мнениями обсуждалась природа специфических угроз, но не обсуждались источники, методы и военные операции", - говорилось в заявлении Тиллерсона, распространенном в понедельник.

Советник по национальной безопасности Герберт Макмастер заявил, что "президент и министр иностранных дел рассмотрели общие угрозы от террористических организаций, включая угрозы авиации".

Теги: МИД РФ, США, Дональд Трамп
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