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Трамп назвал встречу с Лавровым "очень-очень" успешной

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что его встреча с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Вашингтоне "была очень успешной".

"У нас была очень-очень успешная встреча с министром иностранных дел России", - сказал он журналистам во вторник в Белом доме после совместного заявления с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, отвечая на многочисленные призывы журналистов прокомментировать сообщения о предоставлении Лаврову сверхсекретной информации во время встречи.

Как подчеркнул президент США, "в ближайшие годы нас ждет много успеха". "Мы хотим, чтобы как можно больше (стран) помогали бороться с терроризмом", - сказал Трамп.

Американский лидер также заверил, что Вашингтон поддерживает любые попытки снизить уровень насилия в Сирии и способствовать мирному урегулированию в этой стране.

"Мы поддерживаем любые меры, которые могли бы сократить насилие в Сирии и создать условия для мирного урегулирования", - сказал Трамп, добавив, что высоко ценит "лидерство Турции в попытках положить конец ужасным убийствам в Сирии".

Он добавил, что США поддерживает Турцию в ее борьбе с такими террористическими группировками как "Исламское государство" (запрещена в РФ) и Рабочая партия Курдистана.

Теги: США, Дональд Трамп
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