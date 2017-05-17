Путин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретов

Российский президент заявил о готовности обнародовать запись переговоров своего американского коллеги с Сергеем Лавровым, если США не будут против

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает "политической шизофренией" обвинения в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.

"Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Лавровым - ИФ) разговаривал. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны", - пошутил президент РФ.

Путин также заявил, что Россия готова предоставить запись переговоров Трампа и Лаврова , состоявшихся в Овальном кабинете, если американская администрация будет не против.