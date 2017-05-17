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Путин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретов

Российский президент заявил о готовности обнародовать запись переговоров своего американского коллеги с Сергеем Лавровым, если США не будут против

Путин назвал "политической шизофренией" обвинения в адрес Трампа о выдаче России секретов
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони
Фото: Reuters

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин считает "политической шизофренией" обвинения в адрес президента США Дональда Трампа после его встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты", - заявил Путин в среду на пресс-конференции по итогам переговоров с премьером Италии Паоло Джентилони.

"Кстати говоря, я сегодня уже с ним (Лавровым - ИФ) разговаривал. Придется объявить ему замечание, выговор, потому что он этими секретами с нами не поделился. Ни со мной, ни с представителями спецслужб России, это очень плохо с его стороны", - пошутил президент РФ.

Путин также заявил, что Россия готова предоставить запись переговоров Трампа и Лаврова , состоявшихся в Овальном кабинете, если американская администрация будет не против.

Теги: Владимир Путин, США, Дональд Трамп
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Мы видим, что в Соединенных Штатах развивается политическая шизофрения, ничем другим я не могу объяснить обвинения действующего президента в том, что он выдал Лаврову какие-то секреты

Владимир Путин об обвинениях в адрес Трампа о выдаче России секретов

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