Администрация президента Украины сообщила об атаке на свой сайт

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В администрации президента Украины заявили о DDOS-атаке на сайт главы государства после публикации указа относительно блокирования работы ряда российских сайтов.

"Интернет-сайт президента подвергается организованной атаке - мы видим имитацию переходов и DDOS-атаки с ресурсов Яндекса и VK, что создает искусственный трафик, чтобы загрузить и "положить" серверы АП", - говорится в комментарии замглавы администрации президента Дмитрия Шимкива, опубликованном в фейсбуке.

Согласно информации, IТ-специалисты администрации президента держат ситуацию под контролем, угрозы для интернет-ресурса нет.

Украина включила ООО "Мэйл.РУ ГРУП" (Москва), ООО "Вконтакте" (Санкт-Петербург), ООО "В Контакте" (Киев), ООО "Мейл.РУ Украина" (Киев) в список юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические санкции.