Украинский офис "ВКонтакте" обещал защитить интересы пользователей

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В украинском офисе социальной сети "ВКонтакте" заявили, что будут защищать интересы пользователей и партнеров.

"Мы, команда VK, всегда обходили политику стороной. Считаем, что интернет не имеет границ. Мы защищали и будем защищать интересы всех наших пользователей и партнеров", - написал в соцсети пресс-секретарь украинского офиса "ВКонтакте" Влад Леготкин.

Он указал, что VK - самая популярная социальная сеть на Украине, по его данным, ежемесячно этот ресурс посещают 16 млн человек.

Ранее во вторник президент Украины Петр Порошенко ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru, "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru ограничен на три года.