США объявили условия для диалога с КНДР

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Постпред США при ООН Никки Хейли заявила во вторник, что США рассчитывают на диалог с КНДР, однако прежде Пхеньяну следует прекратить ядерные и ракетные испытания.

"Соединенные Штаты хотят вести диалог, однако не до того момента, пока мы не увидим полной остановки ядерной программы и каких-либо испытаний", - сказала она.

Она сообщила о совместной разработке плана действий в отношении КНДР. В ней принимают участие США, Южная Корея, Япония и Китай.

Кроме того, Хейли призвала Россию определиться: "либо она поддерживает КНДР, либо нет". "Россия должна принять то же решение, что и все международное сообщество: вы или поддерживаете Северную Корею, или нет. Но вы должны выбрать", - заявила он журналистам во вторник в преддверии закрытых консультаций в СБ ООН по КНДР.

Отвечая на просьбу прокомментировать заявление президента РФ Владимира Путина о том, что следует прекратить "запугивать" КНДР, Хейли сказала: "Интересно слышать, что они говорят, что надо перестать запугивать Северную Корею. А что если Северная Корея запугивает нас?". "Эти испытания, которые они (КНДР - РФ) проводят, запугивают все международное сообщество в целом", - подчеркнула Хейли. По ее словам, "эта угроза всем нам, всему международному сообществу". "Каждый должен быть озабочен", - сказала американский постпред.