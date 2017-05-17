В Совете Европы вступились за российские интернет-ресурсы на Украине

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил обеспокоенность указом президента Украины Петра Порошенко о блокировании российских сайтов.

"Блокирование социальных сетей, поисковых систем, почтовых служб и новостных сайтов противоречит нашему общему пониманию о свободе слова и СМИ", - говорится в заявлении Ягланда, переданном в среду в "Интерфакс" пресс-службой СЕ.

"Более того, такой полный запрет идет в разрез с принципом пропорциональности", - подчеркнул генсек СЕ.

В среду вступил в силу Указ президента Украины о введении санкций в отношении социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко указом от 15 мая ввел в действие решение СНБО от 28 апреля 2017 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)". Этим же указом признаются утратившими силу ряд аналогичных указов президента Украины от 2015 и 2016 гг.

В санкционном списке Украины 1228 физических лиц и 468 юридических. Данным решением вводятся санкции против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний "Мэйл.ру", "Яндекс" и их сервисов. Доступ ко всем сервисам "Яндекса" и Mail.ru запрещен на три года.

Персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) применяются к физическим лицам, причастным к проведению выборов в Госдуму РФ седьмого созыва в Крыму. Кроме того, санкции применяются к юридическим лицам Украины, которые расположены в Крыму, в связи с подтверждением факта их перерегистрации по российскому законодательству. Санкции также применяются к физическим лицам гражданам РФ (судьи, следователи, сотрудники правоохранительных органов), причастным к преследованию и противоправным действиям относительно граждан Украины. Кроме того, указом предусмотрено создание единого санкционного списка для физических и юридических лиц.