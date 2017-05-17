Двух членов нового правительства Франции исключили из партии "Республиканцев"

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Представители партии "Республиканцев", вошедшие в состав нового французского правительства Эдуара Филиппа, исключены из партии, заявил генеральный секретарь "Республиканцев" Бернар Акковер.

Речь идет о Брюно Ле Мэре и Жеральде Дарманене, которые возглавили министерства экономики и министерства по делам бюджета соответственно.

"Они сделали личный выбор, участвуя в кампании премьер-министра", - говорится в коммюнике партии, распространенном от имени Акковера.

Ранее в партии "Республиканцы" заявляли о намерении исключить из своих рядов любых политиков, которые выразят готовность работать с новым президентом Франции Эммануэлем Макроном.