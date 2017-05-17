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Украина ввела санкции против экс-главы РАН и еще 14 российских академиков

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Российская академия наук дистанцируется от политики, готова сотрудничать с иностранными учеными и не понимает, зачем президент Украины Петр Порошенко включил в санкционный список 15 академиков РАН, в том числе экс-президента РАН Владимира Фортова.

"В Российской академии наук занимаются научными исследованиями, а не политикой. И потому прискорбно, что в братской стране 15 крупных ученых, академиков РАН попали в эти санкционные списки, лишились наград. Мы это не понимаем и не принимаем. Зачем?" - сказал "Интерфаксу" в среду и.о. президента РАН Валерий Козлов.

Он заявил, что РАН не намерена предпринимать встречные шаги - наоборот, Российская академия наук продолжит сотрудничество с украинскими исследователями. "Мы всегда рады видеть наших коллег из Украины и работать с ними. Наша цель - это конструктивное взаимодействие", - подчеркнул Козлов.

Ранее сообщалось, что в указе украинского президента Порошенко, который ввел ограничения для российских медиа, включая "ВКонтакте" и "Яндекс", также содержатся нормы о введении персональных санкций.

Как пояснила "Интерфаксу" пресс-секретарь и.о. президента РАН Светлана Попова, кроме политиков, артистов и других общественных деятелей, в этом санкционном списке оказались 15 академиков РАН.

По ее словам, лишены права въезда на Украину сроком на год академики Людмила Беспалова, Сергей Глазьев, Владимир Захаренко, Валерий Кирюшин, Юрий Лачуга, Владимир Надикта, Виктор Пивоваров, Борис Рунов, Сергей Санин, Михаил Соколов, а также физик Фортов - экс-глава РАН. Остальным четырем академикам в списке не только запретили въезд, их также лишили государственных наград Украины и полагающихся к ним льгот - такие санкции введены против Виктора Драгавцева, Виктора Сычева, Юрия Спиридонова и Виктора Шевелухи.

Кроме того, у академика Глазьева на территории Украины были заблокированы активы, отметила Попова.

Теги: Украина, РАН, Владимир Фортов
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