В Белом доме допустили ужесточение санкций в отношении России

"Мне кажется, что президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций", - сказал высокопоставленный представитель Белого дома

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - США не собираются снимать санкции с России и даже, возможно, рассмотрят вопрос об их ужесточении, заявил высокопоставленный представитель Белого дома. "Мы не снимаем санкций с России. Возможно, мы посмотрим в сторону ужесточения", - сказал журналистам в пятницу высокопоставленный представитель администрации США.

По его словам, "президент хочет сохранять санкции". "И мне кажется, что президент ясно заявлял, как русские могут добиться снятия санкций", - сказал высокопоставленный чиновник. Трамп ранее заявлял о поддержке санкций, введенных в 2014 году против России в связи с событиями на Украине, но оставлял открытой возможность отмены ограничительных мер, введенных перед самой сменой администрации в Белом доме.

Позиция Трампа в отношении антироссийских санкций пока не определилась, заявил 25 мая глава Национального экономического совета Белого дома Гэри Кон. "Я думаю, президент рассматривает это. В настоящее время у нас нет позиции. У него много опций", - сказал он журналистам.

В свою очередь The Wall Street Journal написала, что Трамп склоняется к тому, чтобы сохранить антироссийские санкции, введенные его предшественником Бараком Обамой в декабре 2016 года в связи с предполагаемым вмешательством Москвы в американские выборы. По словам источника в администрации, решение окончательно еще не принято. В то же время он сказал, что вряд ли президент решит снять какие-либо из санкций.

Ранее в посольстве США в Москве сообщили, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе последней встречи 10 мая в Вашингтоне заявил главе МИД РФ Сергею Лаврову о продолжении действия американских санкций. "Как ясно высказался госсекретарь Тиллерсон на недавней встрече с главой МИД РФ, санкции в отношении России продолжат действовать, пока она не выполнит полностью Минские договоренности. И санкции, относящиеся к Крыму, останутся в силе до тех пор, пока Россия не возвратит контроль над полуостровом Украине", - заявила 24 мая "Интерфаксу" официальный представитель посольства США.