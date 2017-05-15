Макрон и Меркель договорились о создании плана действий по укреплению ЕС

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник заявил о достижении договоренностей с канцлером ФРГ Ангелой Меркель о выработке программы действий для укрепления ЕС.

"Мы договорились с канцлером Меркель о создании поэтапного плана будущего Европы для того, чтобы сделать еврозону сильнее ", - сказал Макрон на совместной пресс-конференции с Меркель.

В свою очередь канцлер пояснила, что обсудила с Макроном проблему беженцев, торговые отношения и налоговые вопросы.

"Сегодня мы обменялись мнениями и договорились о продолжении тесной работы, в том числе в области безопасности", - сказала Меркель.

Канцлер также не исключила возможности изменения некоторых европейских соглашений. "Если их (соглашения) следует модифицировать, я готова делать это", - сказала Меркель.

"Мы представляем интересы своих стран, однако интересы Германии тесно связаны с интересами Франции", - отметила она.