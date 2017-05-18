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Флинн и Манафорт стали ключевыми фигурами в расследовании США по "делу России"

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн и экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт считаются основными фигурантами расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, которым займется бывший директор ФБР Роберт Мюллер, сообщает в четверг телеканал NBC со ссылкой на четыре источника в правоохранительных органах.

Согласно данным телеканала, за последние полгода в рамках нынешнего расследования власти запрашивали различные документы и записи, связанные с этими двумя соратниками Трампа.

"ФБР при помощи министерства финансов, ЦРУ и других ведомств и министерств изучает данные о различных контактах, переводах денежных средств и отношениях в сфере бизнеса между сподвижниками (президента США Трампа - ИФ) и российскими чиновниками", - приводит телеканал слова источника.

Также источники телеканала отмечают, что это расследование не ограничивается изучением фактов, связанных Флинном, Манафортом и их предполагаемых контактов с Россией, но вместе с тем ставит целью выяснить, "как российские спецслужбы вбрасывали cфабрикованные новости и информацию со взломанных электронных почтовых ящиков" для того, чтобы навредить репутации соперницы Трампа по президентской гонке Хиллари Клинтон.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на два источника сообщила, что Флинн информировал переходный штаб Трампа о том, что против него ведется федеральное расследование, но, несмотря на это спустя более чем три недели был принят на работу в качестве советника по нацбезопасности.

Ранее Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.

Теги: США, Дональд Трамп, Майкл Флинн, Пол Манафорт, Россия
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