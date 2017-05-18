Экс-советник Трампа Флинн отказался давать показания в Конгрессе

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Бывший советник президента США по национальной безопасности Майкл Флинн отказался свидетельствовать в Конгрессе США, сообщает в четверг Associated Press. Агентство отмечает, что об этом сенатскому комитету по разведке сообщили адвокаты Флинна.

Ранее сообщалось, что экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн и экс-глава его предвыборного штаба Пол Манафорт считаются основными фигурантами расследования о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы.

Накануне газета The New York Times со ссылкой на два источника сообщила, что Флинн информировал переходный штаб Трампа о том, что против него ведется федеральное расследование, но, несмотря на это, спустя более чем три недели был принят на работу в качестве советника по нацбезопасности.

Ранее Минюст США назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в США 2016 года.