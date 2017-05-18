Суд по делу о госизмене Януковича продолжится 29 мая

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Оболонский районный суд Киева продолжит подготовительное заседание по делу против экс-президента Украины Виктора Януковича, обвиняемого в госизмене, 29 мая.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс", на заседании в четверг суд принял такое решение, чтобы адвокаты Януковича могли ознакомиться с предоставленными прокуратурой материалами, в которых сторона обвинения аргументирует свою позицию о проведении специального (заочного) судебного производства по этому делу.

Как сообщалось, участие в заседании Януковича, который находится на территории РФ, планировалось в режиме видеоконференции.

По данному делу, кроме Януковича, проходит ряд бывших высокопоставленных украинских чиновников.

Ранее сообщалось, что Ростовский областной суд готов к организации видеосвязи с Оболонским районным судом Киева для обеспечения участия экс-президента в предварительном заседании 18 мая после поступления соответствующего запроса из украинского суда в порядке, установленном Европейской конвенцией о правовой помощи по уголовным делам.

Накануне стало известно, что такого обращения из Киева не поступало, поэтому организовывать видеосвязь с Януковичем Ростовский облсуд не будет.

Защита Януковича настаивает на необходимости организации видеоконференции в порядке международной правовой помощи, поскольку только так можно обеспечить соблюдение статьи 86 Уголовного процессуального кодекса Украины (допустимость доказательств).

Кроме того, адвокаты указывают, что только официальное лицо суда по месту нахождения Януковича может быть уполномочено Оболонским судом на вручение экс-президенту, под его роспись, памятки о его процессуальных правах и проверку его личности на основании паспорта.

Адвокаты считают, что предложенный Оболонским судом способ проведения видеоконференции не предусмотрен действующим УПК Украины.