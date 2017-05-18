Виновником инцидента на Таймс-сквер оказался экс-служащий ВМС США с криминальным прошлым

В результате наезда автомобиля на пешеходов погибла женщина, еще 22 человека получили травмы

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио на пресс-конференции сообщил, что наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер совершил бывший служащий ВМС США.

По словам мэра, ранее этот человек уже привлекался к ответственности, в том числе по двум случаям вождения в нетрезвом виде.

Де Блазио также уточнил, что жертвой инцидента стал женщина, еще 22 человека получили травмы.

Свидетельств того, что речь идет о теракте, нет, отметил де Блазио. Тем не менее, антитеррористическое подразделение в городе будет работать активнее, добавил он.

What's happening in Times Square?? This car was in the sidewalk and people are on the streets pic.twitter.com/PsepRtfrAr — gb (@gb__) 18 мая 2017 г.

Ранее сообщалось, что наезд на пешеходов на площади Таймс-сквер в Нью-Йорке произошел после того, как 26-летний мужчина предположительно попытался скрыться на автомобиле от полиции, которая преследовала его после совершенной им попытки ограбления.

По данным американского телеканала Fox news, прежде чем на высокой скорости наехать на пешеходов, водитель проехал семь кварталов против движения на односторонней дороге.

Водитель задержан. Он ведет себя неадекватно, что может быть вызвано алкогольным или наркотическим опьянением. Fox News отмечает, что ранее этого человека уже задерживали за вождение в нетрезвом виде.