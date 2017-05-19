Въехавший в толпу на Таймс-сквер в Нью-Йорке водитель оказался психически нездоров

Он выбежал из машины с криками, а позже заявил полиции, что слышит голоса

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Мужчина, въехавший в толпу пешеходов на Таймс-сквер в центре Нью-Йорка, в результате чего погибла 18-летняя девушка и еще 22 человека пострадали, не был террористом, скорее всего, у него есть психические расстройства, сообщает Associated Press.

Как отмечает агентство, после того, как сбившая людей машина перевернулась, оставшись двумя колесами вверх, водитель, 26-летний бывший служащий ВМС США Ричард Рохас, с криками выбежал из нее и попытался скрыться, размахивая руками. Позже он сообщил полиции, что "слышит голоса" и думал, что умрет. Так что, скорее всего, как считают в правоохранительных органах, речь идет не о терроризме, а о психических проблемах.

Два источника AP заявили, что тест Рохаса на алкоголь оказался отрицательным, однако более детальные тесты на наркотики пока не готовы.

Кроме того, выяснилось, что неделю назад Рохас был арестован на нападение с ножом на нотариуса, которого он обвинил в краже своей личности. В 2008 и 2015 годах его арестовывали за вождение в нетрезвом виде.

Днем 18 мая мужчина на красном автомобиле Honda въехал в толпу людей на Таймс-сквер на пересечении 45-й улицы и Бродвея. По По словам очевидцев, автомобиль ехал против движения и по тротуару, сбивая пешеходов, и они сочли, что водитель действовал намеренно. В результате инцидента погибла 18-летняя девушка из Мичигана, еще 22 человека пострадали, в том числе и 13-летняя сестра погибшей. Когда машина остановилась, автомобилист выскочил из нее и попытался скрыться, но был задержан свидетелями.