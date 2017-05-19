В Дамаске сочли американский удар по сирийским силам актом агрессии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - В Дамаске расценивают удар США по сирийским правительственным силам как акт агрессии, заявил постпред Сирии при ООН, глава правительственной делегации на женевских переговорах Башар Джаафари.

"Это акт американской агрессии",- сказал Джаафари в пятницу журналистам.

Накануне возглавляемая США коалиция нанесла удар по проправительственным силам на юге Сирии, у границы с Иорданией. "Коалиция нанесла удар по проправительственным силам, которые продвигались внутри установленной зоны деконфликтации на северо-западе от Ат-Танфа 18 мая, и это создало угрозу для партнерских сил США в Ат-Танфе", - говорилось в заявлении коалиции.

Утром в пятницу телеканал "Россия-24" передал, что в результате удара американской коалиции по проправительственным силам в Сирии в районе Ат-Танфа погибли восемь человек.