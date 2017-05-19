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Ассанж обвинил ЕС в применении задержаний и экстрадиций без предъявления обвинений

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ЕС применяет задержания и экстрадиции в отношении людей, которым не были предъявлены обвинения, заявил основатель сайта Wikileaks Джулиан Ассанж, общаясь с журналистами в пятницу.

"В реальности, ЕС теперь прибегает к задержанию и экстрадиции без предъявления обвинений", - заявил Ассандж с балкона посольства Эквадора в Лондоне.

"В моем случае это было проделано в политических целях, но в других случаях это привело к ужасающей несправедливости в отношении многих людей", - добавил он.

Ассанж назвал решение шведской прокуратуры отменить расследования в его отношении важной победой для него самого и для Совета ООН по правам человека.

"Сегодняшний день - важная победа для меня и для Совета ООН по правам человека", - заявил Ассанж, общаясь с журналистами с балкона посольства Эквадора в Лондоне.

"Но это ни в коем случае не отменяет семи лет удержания под стражей без предъявления обвинений и почти пяти лет под домашним арестом в этом посольстве, без солнечного света", - добавил основатель Wikileaks.

Ранее стало известно, что в прокуратуре Швеции решили отказаться от расследования дела, в рамках которого Ассанж обвинялся в изнасиловании.

Ассанж все обвинения отрицает и утверждает, что в случае выдачи его шведскому правосудию его экстрадируют в США. В Вашингтоне считают, что основатель Wikileaks должен предстать перед судом за публикацию тысяч секретных документов США.

С 2012 года Ассанж живет в Лондоне - в посольстве согласившегося предоставить ему убежище Эквадора. В случае выхода за пределы здания посольства 45-летнему Ассанжу грозит арест.

Теги: Wikileaks, Джулиан Ассанж
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