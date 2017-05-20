Не менее 140 человек погибли при атаке на военно-воздушную базу в Ливии

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Как минимум 140 человек погибли при попытке правительственного ополчения отбить военно-воздушную базу в Брак аль-Шати в четверг, сообщила BBC News .

Министр обороны признанного ООН правительства и командир ополчения приостановили операции для расследования. Глава кабинета министров отказывается подтвердить приказ об атаке.

Представитель ополчения сообщил, что им удалось освободить базу и уничтожить все силы врага, которые там находились. Мэр города сообщил, что некоторые самолеты подожгли.

Сообщается, что большинство погибших принадлежали к ливийской национальной армии (ЛНА), объединения на востоке страны, которое не признает правительство в Триполи. ЛНА под командованием генерала Халифы Хафтара контролировала базу с декабря.

Посланник ООН в Ливии Мартин Коблер заявил о казнях на базе.

Атака нарушила перемирие между враждующими сторонами, которое было заключено в начале мая при посредничестве ООН.