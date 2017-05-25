Ливийский центробанк получил отпечатанные в России динары

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - На восток Ливии прибыла партия отпечатанных в России банкнот, сообщили газете "Известия" в Центробанке в ливийском Аль-Байде.

"В условиях сложившегося в Ливии двоевластия и наличия двух ЦБ, которые функционируют при конкурирующих политических силах, поставки денег можно рассматривать не только как коммерческую сделку. (...) Это можно расценивать и как политическую поддержку одному из центров силы - парламенту в Тобруке, за которым стоит армия страны", - говорится в публикации.

Как заявил изданию источник в российских дипломатических кругах, это уже не первая партия денег, которую Москва поставляет в Ливию. Ранее туда отправили купюры достоинством 50 динаров.