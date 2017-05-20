Действующий президент Ирана лидирует на выборах

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Президент Ирана Хасан Рухани опередил своих конкурентов по предварительным итогам выборов, сообщило в субботу агентство Associated Press.

Замминистра внутренних дел Ирана Али Асгар Ахмади заявил, что на выборах проголосовало более 40 миллионов человек, то есть более 70% избирателей. По предварительным результатам, Рухани набрал 14,6 миллиона голосов, его ближайший конкурент Эбрахим Раиси - 10,1 миллиона. Окончательные результаты будут известны позднее в субботу.

Прошедшие выборы президента Ирана стали первыми после соглашения о ядерном оружии. Они привлекли большое количество граждан. Некоторым пришлось отстоять в очереди несколько часов, чтобы отдать свой голос, а избирательный комитет вынужден был три раза продлевать время голосования.