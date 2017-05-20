Власти Ирана подтвердили данные о победе Рухани на выборах президента

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Власти Ирана подтвердили в субботу, что президент страны Хасан Рухани добился переизбрания уже в первом туре голосования, сообщает иранское телевидение.

Согласно данным МВД Ирана, он одержал победу, набрав 23,53 млн голосов. Его ближайший соперник Эбрахим Раиси получил 15,78 млн из чуть более 40 млн поданных голосов. Таким образом, за Рухани проголосовали более 50% избирателей, и он переизбран на президентский пост.

Со своей стороны, верховный руководитель Ирана - аятолла Али Хаменеи поблагодарил сограждан за участие в голосовании. "Иранские выборы 2017 года были эпичными и славными. Лидер революции аятолла Хаменеи благодарит иранцев", - говорится в сообщении в его твиттере.

With nation’s glorious & historic epic in #IranElections2017 Revolution’s Leader Ayatollah Khamenei issued message of gratitude to Iranians. pic.twitter.com/pAa39Gr63W — Khamenei.ir (@khamenei_ir) 20 мая 2017 г.

Ранее иранское государственное телевидение уже объявило Рухани победителем выборов. Часть соперников по президентской гонке поздравили его с победой. Ожидается, что позже в субботу Рухани выступит с обращением к иранскому народу.