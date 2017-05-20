Хасан Рухани переизбран президентом Ирана

Действующий глава государства набрал около 59% голосов при явке в 70%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Действующий президент Ирана Хасан Рухани победил на выборах и переизбран на пост главы государства, сообщает Associated Press со ссылкой на данные министерства внутренних дел Ирана.

По информации иранского МВД, Рухани получил 59% голосов - то есть его поддержали 22 млн 800 тысяч избирателей. Его ближайший преследователь Эбрахим Раиси заручился поддержкой 15 млн 452 тысяч человек (около 39% голосов).

Всего в пятничных выборах приняли участие 40 млн иранцев, таким образом явка составила более 70%. Для победы в первом туре кандидат должен набрать более 50% голосов.

В 2013 году Рухани победил, получив 51% голосов избирателей при явке в 73%.

Как отмечается, избирательные участки неоднократно продлевали время работы из-за наплыва желающих проголосовать, которые часами вынуждены стоять в очередях.



Турецкая Hurriyet в своею очередь отмечает , что выборы, состоявшиеся 19 мая, - это своего рода референдум по вопросу поддержки умеренного - по сравнению с другими претендентами на пост - курса Рухани.



68-летний президент Ирана выступает за более либеральные реформы и обещает больше политических свобод, а также намерен улучшать отношения с иностранными государствами.

По широте полномочий президент Ирана уступает лишь духовному лидеру страны - аятолле Али Хаменеи, - который избирается советом экспертов.