Рухани выразил готовность расширять связи с мировым сообществом

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Добившийся переизбрания на пост президента Ирана Хасан Рухани заявил в субботу, что будет стремиться расширять связи страны с миром.

По сообщению официальных иранских СМИ, в ходе обращения к согражданам, президент при этом подчеркнул, что Тегеран также готов отстаивать свои интересы на мировой арене.

По словам Рухани цель Ирана - мир и дружба с другими странами и в то же время - сопротивление попыткам унизить страну.

Ранее сообщалось, что Рухани добился переизбрания на второй срок уже по итогам первого тура президентских выборов: он набрал более 50% голосов.