Наехавший на пешеходов в Нью-Йорке водитель мечтал исправить свою жизнь

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Совершивший наезд на пешеходов в Нью-Йорке водитель Ричард Рохас знал, что теряет контроль над собой и хотел получить помощь, сообщает в воскресенье интернет-портал американской газеты New York Post .

"Я пытался получить помощь. Я хотел исправить свою жизнь. Я хотел устроиться на работу, найти девушку", - сказал Рохас в интервью изданию.

По словам 26-летнего Ричарда Рохаса, ранее он общался со специалистом по психическому здоровью. "Он сказал, что позвонит мне в понедельник, но понедельник так и не наступил", - заявил водитель.

"Я просто хочу извиниться перед всеми семьями жертв, - сказал Рохас. - Я хочу извиниться перед мамой".

Ранее сообщалось, что Ричард Рохас дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии - в 2008 и в 2015 годах. Из рядов ВМС США его исключили за дисциплинарные нарушения.

Ему предъявили обвинения в убийстве, а также обвинения по еще 20 пунктам в покушении на убийство. Он рассказал, что в момент происшествия он "слышал голоса" и "предчувствовал смерть". После наезда он покинул автомобиль и начал громко кричать, махать руками и прыгать. Начальная проверка на содержание алкоголя в его организме дала отрицательный результат.

В результате наезда автомобиля 18 мая на пешеходов в Нью-Йорке одна девушка погибла, еще 22 человека получили травмы.