Въехавшему в толпу в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение в убийстве

Бывший служащий ВМС США дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Совершившему наезд на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке водителю предъявили обвинение в убийстве и покушении на убийство 20 человек, сообщает в пятницу агентство Associated Press.

Совершившего наезд бывшего служащего ВМС США 26-летнего Ричарда Рохаса арестовали накануне. Рохас дважды привлекался к ответственности за вождение в нетрезвом состоянии - в 2008 и в 2015 годах. Из рядов ВМС США его исключили за дисциплинарные нарушения.

Он рассказал, что в момент происшествия "слышал голоса" и "предчувствовал смерть". После наезда он выбежал из автомобиля и начал громко кричать, махать руками и прыгать. Начальная проверка на содержание алкоголя в его организме дала отрицательный результат.

В результате инцидента одна девушка погибла, еще 22 человека получили травмы.