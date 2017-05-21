Порошенко пообещал подписать закон о запрете георгиевских ленточек

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Президент Украины Петр Порошенко заявил, что подпишет принятый Верховной радой закон, запрещающий изготовление и публичное использование георгиевской ленточки и вводящий за это административную ответственность, как только он будет передан ему на подпись.

Такое заявление он сделал во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв политических репрессий на территории Национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" (Киевская область).

Верховная рада Украины 16 мая приняла закон "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете изготовления и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Согласно закону, публичное использование, демонстрация или ношение георгиевской ленточки или ее изображения влечет за собой наложение штрафа в размере от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан с конфискацией георгиевской (гвардейской) ленточки или предметов, которые содержат ее изображение.

Если данные действия осуществлены повторно в течение года после привлечения к административной ответственности, то они влекут за собой наложение штрафа в размере от 150 до 300 необлагаемых минимумов доходов граждан или административный арест на срок до 15 суток с конфискацией георгиевской ленточки, или предмета, который содержит ее изображение.