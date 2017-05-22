Юристы Флинна объяснили отказ предоставить Сенату документы о контактах с РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Экс-советник президента США Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн объяснил через юристов свое решение не предоставлять записи сенатскому комитету по разведку истерией вокруг этого расследования, сообщило в понедельник агентство Associated Press.

По его данным, полученным из текста письма, направленного комитету юристами Флинна, " рост общественной истерии" вокруг расследования связей между командой Трампа и Москвой оказал влияние не решение экс-советника.

В письме отмечается, что Флинн использует Пятую поправку и отказывается выступать в Сенате, так как "любые заявления, которые он сделает, могут быть использованы против него".

Пятая поправка гласит, что лицо, обвиняемое в совершении преступления, имеет право на надлежащее судебное разбирательство, не должно привлекаться к ответственности дважды за одно и то же нарушение и не должно принуждаться свидетельствовать против себя, а также что государство "не имеет права изымать частную собственность без справедливого вознаграждения".

На прошлой неделе глава сенатского комитета по разведке Ричард Берр сообщил, что Флинн отказывается давать показания в Конгрессе.

Ранее Флинн работал в администрации Обамы в качестве шефа военной разведки.

Трамп назначил Флинна советником, однако позднее уволил его в связи со скандалом, связанным с его причастностью к так называемому российскому "вмешательству" в американские выборы и сокрытием сведений о контактах с российскими представителями.