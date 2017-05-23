Полиция рассмотрит версию подрыва смертника в Манчестере

Взрыв произошел в понедельник вечером во время концерта

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Взрывное устройство у стадиона "Манчестер Арена" предположительно привел в действие террорист-смертник, сообщил телеканал CNN со ссылкой на правоохранительные органы.

"Следователи рассматривают версию об атаке террориста-смертника у "Манчестер Арены", - говорится в сообщении.

По данным полиции, смертник мог подорвать себя в то время, как посетители концерта покидали площадку после его окончания.

Власти предупреждают, что "ситуация очень шаткая" и сообщают, что "следователи по-прежнему пытаются собрать больше информации".

Как сообщалось, по данным полиции, в результате взрыва на "Манчестер Арене" погибли 19 человек, около 50 получили ранения. Полиция рассматривает инцидент как теракт.