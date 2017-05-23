Медики доставили в больницы 59 пострадавших при взрыве в Манчестере

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Медики сообщили о 59 пострадавших в результате взрыва на стадионе "Манчестер Арена".

"Служба скорой помощи (North West Ambulance Services NHS Trust) доставила в больницы 59 пострадавших, а также оказала помощь на месте людям, получившим незначительные ранения", - говорится в сообщении, размещенном в твиттере данной службы скорой помощи.

Между тем глава полиции Манчестера Иан Хопкинс подтвердил журналистам более ранние данные о том, что в результате трагедии погибли 19 человек, около 50 получили ранения.

"Раненым оказывается помощь в шести больницах Манчестера", - отметил он.