Число жертв теракта в Манчестере увеличилось до 22 человек

Подтверждается информация о том, что взрыв устроил смертник

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Число жертв теракта на стадионе в Манчестере возросло до 22 человек, передает во вторник британский телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию. Отмечается, что среди погибших есть дети.

Кроме того, подтверждается информация о том, что теракт в "Манчестер арене", где проходил концерт, устроил смертник, он погиб на месте происшествия.

"Нападавший, я могу подтвердить, скончался на арене. Мы полагаем, что у нападавшего было самодельное взрывное устройство, которое он привел в действие и осуществил это зверское преступление", - сказал во вторник начальник полиции Манчестера Иан Хопкинс.

Между тем, телеканал Sky News со ссылкой на свои источники сообщает, что у террориста был рюкзак, в котором, возможно, и находилось взрывное устройство.

Panicking at Victoria Station after @ArianaGrande concert. Hope everyone is all safe and well. pic.twitter.com/6Q5WNXFkFO — Zach Bruce (@Zach_bruce) 22 мая 2017 г.

Хопкинс не озвучил информацию о гражданстве террориста. Тем временем, он подтвердил, что нападавший действовал в одиночку. Сейчас полиция пытается выяснить, входил ли он в какую-либо террористическую организацию

Ранее сообщалось о 19 погибших в результате теракта. Еще около 50 получили ранения. Взрыв произошел в ночь но вторник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской поп-певицы Арианы Гранде.