Астронавты вышли в открытый космос чинить компьютер снаружи американского сегмента МКС

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Астронавты на Международной космической станции досрочно приступили к внеплановому выходу в открытый космос. Об этом сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Астронавты начали выход в открытый космос с целью устранения неисправности внешнего компьютера американского сегмента в 14:20 по Москве, на 40 минут раньше плана", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в субботу вышел из строя один из двух компьютеров снаружи американского сегмента МКС - "MDM-1" на секции "S0". В этой связи график работ был сдвинут. В том числе отложен запуск с помощью японского манипулятора и американской пусковой системы 20-25 малых спутников, запланированный на 23-25 мая.

Предположительно из строя мог выйти модернизированный компьютер, который был смонтирован во время выхода в открытый космос 30 марта.