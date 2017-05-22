Запуск спутников с МКС отложен из-за неисправности американского оборудования

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Запуск малых спутников с борта Международной космической станции (МКС), запланированный на конец мая, будет отложен из-за проблем с внешним компьютером на американском сегменте станции, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Вечером в субботу вышел из строя один из двух компьютеров снаружи американского сегмента МКС - "MDM-1" на секции "S0". В этой связи график работ будет сдвинут. В том числе отложен запуск с помощью японского манипулятора и американской пусковой системы 20-25 малых спутников, запланированный на 23-25 мая", - сказал источник.

Он отметил, что для устранения неисправности американским астронавтам потребуется во внеплановом порядке выйти в открытый космос. Возможно, это произойдет во вторник.

По его словам, "предположительно из строя мог выйти модернизированный компьютер, который был смонтирован во время выхода в открытый космос 30 марта".

Ранее сообщалось, что астронавты летом этого года могут запустить с борта МКС еще порядка 20 малых спутников. На минувшей недели с борта МКС было запущено 17 таких спутников.