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Аббас заявил о готовности немедленно начать переговоры с Израилем

В разговоре с Трампом он также затронул вопрос выплат палестинским заключенным

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Палестинский лидер Махмуд Аббас в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в Вифлееме отметил готовность немедленно начать переговоры с Израилем, сообщает в среду Белый дом.

"Трамп и Аббас подтвердили приверженность достижению подлинного и прочного мира между палестинцами и израильтянами. Президент Трамп подчеркнул важность создания условий соответствующих устремлениям к миру. Лидеры обсудили пути достижения прогресса в переговорах и рассмотрели, как арабские страны могут поддержать эти переговоры", - говорится в сообщении Белого дома.

"Президент Аббас отметил, что готов немедленно начать переговоры", - подчеркивается в сообщении.

Отмечается, что Трамп и Аббас "согласились продолжить обсуждение вопроса о выплатах палестинским заключенным и необходимости улучшения палестинской экономики".

Теги: США, Палестина, Махмуд Аббас, Дональд Трамп
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