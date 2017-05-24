Прилетевшие из КНДР в Южную Корею неизвестные объекты оказались воздушными шарами

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Военные Южной Кореи установили, что неопознанные объекты, которые накануне перелетели с северокорейской территории через демаркационную линию между Южной Кореей и КНДР, по-видимому, были воздушными шарами с пропагандистскими листовками, сообщают местные СМИ.

"Исходя из результатов анализа, мы полагаем: существует малая вероятность того, что эти объекты были беспилотниками", - приводят СМИ слова представителя южнокорейского министерства обороны.

Он добавил, что, скорее всего это были воздушные шары, груженые северокорейскими пропагандистскими материалами.

Накануне сообщалось, что неизвестный объект миновал демаркационную линию со стороны КНДР. Южнокорейские военные в ответ передали предупреждающее сообщение и сделали предупредительные выстрелы.

Позднее выяснилось, что объектов были около 10, и они двигались вместе с порывами ветра. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин отверг критику в адрес южнокорейских военных, которые якобы непропорционально отреагировали на ситуацию.

По словам президента, военные действовали строго по инструкции, а плохая погода поначалу затрудняла задачу идентифицировать объекты.

СМИ напоминают, что южнокорейские активисты регулярно запускают на северокорейскую территорию воздушные шары, содержащие листовки с критикой властей КНДР.