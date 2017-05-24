Вестминстерский дворец закроют для публики после теракта в Манчестере

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Британская полиция рекомендовала закрыть для посещения Вестминстерский дворец в связи с недавним терактом в Манчестере, сообщается в среду на сайте британского парламента.

"Все экскурсии, мероприятия и торжественные банкеты будут немедленно отменены. Это распоряжение будет оставаться в силе до того момента, пока не будет изменена рекомендация", - отмечается в сообщении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что террористическая угроза в стране была повышена до критического уровня, что означает неминуемую угрозу совершения терактов.

В понедельник вечером на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, произошел взрыв. Погибли 22 человека, в том числе дети, десятки зрителей пострадали. Власти сочли случившееся терактом, который устроил террорист-смертник.