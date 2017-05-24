В мире Теракт в Манчестере

NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"

Перед терактом 22-летний Салман Абеди побывал на родине своей семьи в Ливии

NBC узнал о связи исполнителя теракта в Манчестере с "Аль-Каидой"
Цветы и свечи в память о погибших в центре Манчестера
Фото: Reuters

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Подозреваемый в подрыве бомбы на стадионе в Манчестере 22-летний Салман Абеди был связан с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и, возможно, проходил подготовку за рубежом, сообщает телеканал NBC со ссылкой на источник в американской разведке.

По словам собеседника телеканала, знакомого с ходом расследования, Абеди идентифицировали благодаря найденной на месте взрыва банковской карте и технологии распознавания лиц.

По данным NBC News, за последние 12 месяцев молодой человек побывал в нескольких странах, в том числе в Ливии, откуда происходит его семья. Ранее его родственники, по словам источника, даже обращались в британские правоохранительные органы, чтобы предупредить, что Салман Абеди представляет опасность.

Как заявил сотрудник американской разведки, связи Абеди с "Аль-Каидой" очевидны, но он также может иметь отношение и к другим террористическим группам. Собеседник телеканала отметил, что взорванная на концерте Арианы Гранде бомба была "большой и сложной", а в ее изготовлении использовались материалы, которые сложно достать в Великобритании, так что едва ли Абеди мог сделать ее без посторонней помощи.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Теракт в Манчестере

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Теги: Великобритания, Манчестер, Аль-Каида, Салман Абеди
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