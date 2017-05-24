Предполагаемый организатор теракта в Манчестере был известен британским спецслужбам

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Глава МВД Великобритании Эмбер Радд заявила телеканалу Sky News, что погибший в результате подрыва бомбы на стадионе в Манчестере 22-летний Салман Абеди, подозреваемый в совершении этого теракта, уже попадал в поле зрения спецслужб.

"В определенной мере он был известен разведывательным службам. Я уверена, мы получим больше информации о нем в ближайшие несколько дней и недель", - сказала она.

По ее словам, "весьма похоже на то", что у Абеди были сообщники. При этом министр заявила, что британские спецслужбы "делают необыкновенную хорошую работу" и что их сотрудники с 2013 года раскрыли 13 террористических заговоров.

По данным издания The Daily Telegraph, Радд также подвергла критике службы безопасности США, которые, по версии британского министра, допустили утечку информации, связанной с терактом в Манчестере.

Радд назвала этот случай "раздражающим" и добавила, что Великобритания попросила США не обнародовать информацию, которую британская полиция не считает безопасной для передачи общественности.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявляла, что, возможно, за терактом на стадионе "Манчестер Арена" стоит "более широкая группа лиц".

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены. Полиция рассматривает случившееся как теракт.

Позднее СМИ сообщали, что родители Абеди - выходцы из Ливии, перебравшиеся в Великобританию, спасаясь от режима Муаммара Каддафи.

В свою очередь американский телеканал NBC сообщал со ссылкой на источник в американской разведке, что Абеди был связан с террористической группировкой "Аль-Каида" (запрещена в РФ) и, возможно, проходил подготовку за рубежом.