Стала известна причина крушения модуля "Скиапарелли" при посадке на Марс

ЕКА выяснило, что спускаемый аппарат разбился из-за ошибок в программах обеспечения навигации и системы управления в бортовом компьютере

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Проблемы с бортовым компьютером привели к поломке десантного модуля "Скиапарелли" при попытке посадки на Марсе в октябре 2016 года, сообщается на сайте проекта "Экзомарс".

"В ходе расследования аварийной посадки модуля "Скиапарелли" сделан вывод, что противоречивая информация в бортовом компьютере спровоцировала преждевременное прекращение последовательности спуска", - говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что независимое внешнее расследование инцидента под председательством генерального инспектора Европейского космического агентства (ЕКА) завершено.

"Примерно через три минуты после входа в атмосферу парашют был развернут, но модуль испытал неожиданные высокие скорости вращения. Это привело к кратковременному увеличению нагрузок при превышении ожидаемого диапазона измерения, к инерциальному измерительному блоку, который измеряет скорость вращения посадочного модуля", - говорится в документе.

Эти проблемы, по данным авторов документа, привели к ошибке ориентации в программах обеспечения навигации и системы управления. "В результате компьютер модуля вычислил, что находится ниже уровня поверхности Марса. Это привело к раннему выпуску парашюта, к кратковременному обжигу двигателей и включению двигателей всего на три секунды вместо 30 и активации наземной системы, как если бы модуль уже приземлился. В реальности же модуль находился в свободном падении с высоты порядка 3,7 км со скоростью 540 км/ч", - говорится в сообщении.

Из сообщения следует, что "модуль был очень близок к успешной посадке в запланированной точке и что была достигнута очень важная часть демонстрационных целей".

"Результаты полета показали, что требуемые обновления программного обеспечения помогут улучшить компьютерные модели поведения парашюта", - говорится в сообщении.

Российско-европейская миссия "ЭкзоМарс-2016" стартовала 14 марта 2016 года запуском с космодрома Байконур ракеты-носителя "Протон-М" с космическим аппаратом в составе орбитального модуля TGO (Trace Gas Orbiter) и демонстрационного спускаемого модуля "Скиапарелли".

19 октября TGO вышел на орбиту Марса. В тот же день модуль Schiaparelli вошел в атмосферу Марса на высоте около 122,5 км со скоростью около 21 тыс. км/ч. Сообщалось, что его парашют раскрылся на высоте около 11 км при скорости порядка 1650 км/ч. Однако затем связь с десантным модулем пропала - это произошло за 50 секунд до его посадки.

21 октября 2016 года Европейское космическое агентство (ЕКА) признало, что "Скиапарелли" разбился при посадке на Марс. В сообщении ЕКА говорилось, что зонд NASA обнаружил предполагаемое место посадки модуля. " "Скиапарелли" падал с высоты от двух до четырех километров и поэтому набрал значительную скорость, свыше 300 километров в час. Также возможно, что модуль взорвался при ударе о землю", - сообщили тогда в ЕКА.

Фотография места предполагаемой жесткой посадки "Скиапарелли", снимок сделан космическим аппаратом НАСА Mars Reconnaissance Orbiter (MRO)

Орбитальный модуль КА TGO предназначен для изучения малых газовых примесей атмосферы и распределения водяного льда в грунте Марса. Российский ИКИ РАН подготовил два прибора для TGO: спектрометрический комплекс АЦС и нейтронный спектрометр ФРЕНД.

Демонстрационный десантный модуль "Скиапарелли" должен был протестировать ряд технологий, обеспечивающих контролируемый спуск и посадку на Марс в рамках подготовки для будущих миссий. На борту модуля был пакет научной аппаратуры, которая, как предполагалось, будет записывать скорость ветра, влажность, давление и температуру во время посадки. Ожидалось, что аппаратура также получит первые научные данные по электрическим полям на поверхности Марса, которые в сочетании с исследованиями концентрации атмосферной пыли обеспечат новое понимание роли электрических сил в процессе возникновения пылевых бурь на этой планете.