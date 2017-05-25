На севере Манчестера арестован шестой подозреваемый в подготовке теракта

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Шестой подозреваемый арестован в среду в связи с терактом на стадионе "Манчестер Арена", сообщила BBC News со ссылкой на полицию.

По их данным, в ходе спецоперации в многоквартирном доме в районе Блэкли на севере Манчестера была арестована женщина. Пятый подозреваемый был задержан в английском городе Уиган, он нес пакет, который в настоящий момент "изучается полицией".

Ранее западные СМИ со ссылкой на правоохранительные органы Ливии сообщали, что стражи порядка задержали в Ливии брата и отца предполагаемого исполнителя теракта в Манчестере Салмана Абеди. Ранее сообщалось о задержании в Великобритании еще одного брата - Исмаила Абеди.

Взрыв в Манчестере произошел вечером в понедельник на стадионе "Манчестер Арена", где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде. Погибли 22 человека, в том числе дети, 59 человек ранены.