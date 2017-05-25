Туск попробует убедить Трампа в необходимости укрепления евроатлантизма

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Накануне своей встречи в Брюсселе с президентом США Дональдом Трампом председатель Европейского Совета Дональд Туск объявил в "Твиттере" цель, которую он ставит в перспективе беседы в четверг с заокеанским гостем.

"Завтра я буду стремиться убедить президента Трампа, что евроатлантизм означает свободный мир, сотрудничающий для предотвращения постзападного мирового порядка", - написал он вечером в среду.

В 10:00 местного времени в четверг (11:00 по Москве) запланирована встреча Трампа с Туском и председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером. В дальнейшем к ним присоединятся председатель Европейского парламента Антонио Таяни и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности и обороны Федерика Могерини.

Встреча продлится около часа.