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NY Times рассказала об обсуждении влияния на Трампа от российских чиновников

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Американские шпионы собрали прошлым летом сведения о том, что высокопоставленные российские политики и представители спецслужб якобы обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников, утверждает газета The New York Times со ссылкой на трех нынешних и бывших американских чиновников.

По данным источников, "в разговорах (российских лиц-ИФ) речь шла о Поле Манафорте, возглавлявшим кампанию Трампа в то время, и Майкле Флинне, отставном генерале, который консультировал Трампа".

По мнению издания, "информация, собранная прошлым летом, считалась достаточно надежной для того, чтобы передать ее ФБР, которое в течение этого периода начало контрразведывательное расследование, которое еще продолжается".

"Однако, остается не ясным, действительно ли российские чиновники пытались напрямую повлиять на Манафорта и Флинна. Оба отрицают любые сговоры с российским правительством по поводу кампании по вмешательству в выборы", - пишет The NYT.

Газета отмечает, что Белый дом, ФБР и ЦРУ отказались от комментариев, как и представитель Манафорта и адвокат Флинна.

Теги: США, Дональд Трамп, Пол Манафорт, Майкл Флинн
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